دولي

زعيم المعارضة يطالب بريطانيا بتوضيح عاجل لموقفها من "صفقة ترمب"

زعيم المعارضة يطالب بريطانيا بتوضيح عاجل لموقفها من "صفقة ترمب"
رئيس المعارضة في بريطانيا وزعيم حزب العمال جيريمي كوربين
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس المعارضة في بريطانيا وزعيم حزب العمال جيريمي كوربين حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في رسالة نشرت اليوم، بتوضيح عاجل لموقفها من صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال كوربين في رسالته أن ترحيب الحكومة البريطانية بإعلان ترامب عن خطته يوم 28 يناير "أوحى بأن حكومتك على وشك التخلي عن مواقفها المبدأية المهمة والتي اعتمدتها كافة الحكومات البريطانية السابقة" بحسب (وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية).

وطالب كوربين في رسالته من رئيس الوزراء البريطاني أن يؤكد بشكل عاجل على أن لندن مازالت تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية والمقامة على الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وأن أي محاولة لضم غور الأردن ستعتبر بمثابة انتهاك أساسي للقانون الدولي.

ودعا كوربين الحكومة البريطانية الى الالتزام بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حق العودة للاجئين.

بدوره رحب سفير فلسطين في لندن حسام زملط بموقف زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال قائلا إن "موقف السيد كوربين يعبر عن جميع الأحزاب البريطانية كما جاء في رسالة 133 عضو برلمان من جميع الأحزاب الى رئيس الوزراء جونسون الاسبوع الماضي يطالبون بموقف قاطع من "خطة ترامب" التي تحمل انتهاكات صارخة للنظام والقانون الدولي". واضاف د. زملط أنه يتمنى أن يكون رد رئيس الوزراء بنعم للقانون الدولي والنظام الدولي المعتمد على القواعد والقرارات الدولية وان الجميع متساوون أمامه.

وأكد السفير زملط أن التوضيح البريطاني السابق والذي تم في جلسة برلمانية متناقض وغير كاف حيث كان من الواجب رفض الخطة جملة وتفصيلا.

وطالب د. زملط بريطانيا الإعتراف بدولة فلسطين كرد حقيقي وملموس على على صفقة ترامب ووعود نتانياهو بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعاها الى تطبيق القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

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