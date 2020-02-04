إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.



وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانياً بحسب (وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية).