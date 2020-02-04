(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في بيروت، اليوم الثلاثاء، نداءها التمويلي للعام 2020، بما في ذلك التمويل الخاص بالأزمة الإقليمية في سوريا بقيمة 270 مليون دولار.



وركز نداء التمويل أيضاً على متطلبات الوكالة الاستثنائية لتمويل خطة إغاثة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ضوء الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور، الذي يشهده لبنان.



وأكد مدير شؤون (أونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعتمدون على (أونروا) لتقديم المساعدات الحيوية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية في لبنان هذا العام، تؤثر على الجميع، الأمر الذي يجعل اعتماد هؤلاء اللاجئين علينا أكبر.



وشدد على أن دعم (أونروا) لا يعتبر بديلاً عن الحل السياسي الذي لا بد من التوصل إليه سريعاً، "لكن بانتظار هذا الحل من الضروري الحفاظ على حياة كريمة لمجتمع لاجئي فلسطين".



وتابع: ستوفر الأموال المطلوبة لتغطية نداء سوريا مساعدة حيوية لحوالي 438 ألف لاجئ فلسطيني متضرر من النزاع داخل سوريا، ونحو 28 ألف شخص، نزحوا إلى لبنان و17 ألفاً متواجداً حاليًا بالأردن، وما زالوا يواجهون احتياجات إنسانية واحتياجات كبيرة للحماية.



بدوره، قال مدير شؤون (أونروا) في سوريا، أمانيا مايكل ابي، "لقد أثر النزاع في سوريا على الجميع، لكن وضع اللاجئين الفلسطينيين، يبقى وضعاً صعباً للغاية، حيث إن 40% منهم ما زالوا يعانون من النزوح الطويل الأمد.، وكثيراً ما نسمع أن الشيء الوحيد الذي يعطي شيئاً من الشعور بالحياة الطبيعية للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، الذين لجؤوا إلى الأردن وإلى لبنان منذ اندلاع النزاع، هو حصولهم على خدمات (أونروا)، مثل المدارس والرعاية الصحية وغيرها من المساعدة."



ويأتي طرح أولويات الوكالة ومتطلباتها المالية لعام 2020 في أعقاب التمديد الأخير لولاية (أونروا) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى حزيران/ يونيو 2023، ما يؤكد على الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للوكالة، ولدورها في حماية ومساعدة الملايين من لاجئي فلسطين في المنطقة.



وكان المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز، دعا في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، في جنيف خلال إطلاق نداء ميزانية عام 2020 للحصول على 1.4 مليار دولار أمريكي كحد أدنى، لتمويل الخدمات والمساعدة الأساسية للوكالة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، والمشاريع ذات الأولوية، لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مسجل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لعام 2020.