مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إحداث اختراق في الموقف العربي الرسمي، لمصلحة الاحتلال، والتسويق للمشروع التصفوي لقضيتنا.



وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التوجه إلى الأشقاء في الحركة الديمقراطية والوطنية السودانية؛ لتقف وتتخذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة هذه الخطوة.