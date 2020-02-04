شؤون فلسطينية

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إحداث اختراق في الموقف العربي الرسمي، لمصلحة الاحتلال، والتسويق للمشروع التصفوي لقضيتنا.

وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التوجه إلى الأشقاء في الحركة الديمقراطية والوطنية السودانية؛ لتقف وتتخذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة هذه الخطوة.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات (صفقة القرن)

اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم