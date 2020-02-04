اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات (صفقة القرن)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش مجلس السفراء العرب المعتمدين في باريس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع طارئ عقد في مقر مكتب جامعة الدول العربية في العاصمة الفرنسية، بطلب من سفير فلسطين سلمان الهرفي، تداعيات (صفقة القرن) والخطوات العربية المزمع اتخاذها بحسب نتائج وقرارات مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد الأسبوع الماضي، بحضور الرئيس محمود عباس، وتنسيق المواقف في الخطاب مع الجهات الرسمية الفرنسية.



وقرر المجتمعون، تشكيل لجنة مكونة من سفراء مصر، والأردن والعراق، والكويت، والجزائر، وتونس، وجيبوتي، إضافة إلى سفير الجامعة العربية بباريس، وسفير فلسطين، لإجراء سلسلة مشاورات واسعة مع المسؤولين الفرنسيين، بينهم وزير الخارجية الفرنسي، ورؤساء لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، لوضعهم بصورة المخاطر الجسيمة التي تتضمنها الخطة الأميركية، ولنقل الموقف العربي المعبر عنه من خلال مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد السبت الماضي.



وترأس الاجتماع الطارئ، نائب عميد السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا، سفير جمهورية مصر العربية، إيهاب بدوي، والذي افتتح الاجتماع بالتأكيد أن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، وأن الحل يجب أن يكون نابعاً من قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وضرورة الاستفادة من المواقف الدولية الرافضة لـ (صفقة القرن)، خاصة الموقف الأوروبي المتمسك بحل الدولتين.



وثمن الهرفي مواقف الدول العربية المتمسكة ببناء السلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي تشكل أساساً صلباً لبناء سلام عادل ودائم وشامل في فلسطين والمنطقة.



وندد بخطة ترامب المعروفة باسم (صفقة القرن)، مؤكداً أن فحوى هذه الخطة، يتمثل في فرض الاستسلام على الطرف الفلسطيني والعربي، منوهاً إلى أن هذه الخطة لا تهدف إلى إحلال السلام حقاً، بل تسعى في المقام الأول لإنقاذ ترامب ونتنياهو من القضايا التي تحاصرهما، والمتمثلة بالفساد، وسوء استغلال السلطة، كما تهدف لإبقاء إسرائيل قوية ومسيطرة على الأرض الفلسطينية والمناطق الحدودية مع الدول العربية المجاورة، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية، والعربية التي أكدت عليها مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.



وشدد الهرفي على أن الخطة لها أبعاد تتجاوز فلسطين لتطال جميع دول المنطقة، مؤكداً أن فلسطين ليست إلا القلعة المتقدمة للدفاع عن العروبة والمقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في وجه المشروع الإسرائيلي لتقسيم المنطقة العربية، وإعادة ترسيم حدودها، بما يتلاءم مع مصالحها.



واعتبر ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، أرضية ودليلاً للتحرك الدبلوماسي مع الطرف الفرنسي، خاصة أن فرنسا ما زالت تعتبر قرارات الشرعية الدولية، مرجعاً للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وما زالت تتمسك بحل الدولتين، كحل وحيد قابل للتطبيق.