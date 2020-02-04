شؤون فلسطينية

اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات (صفقة القرن)

اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ناقش مجلس السفراء العرب المعتمدين في باريس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع طارئ عقد في مقر مكتب جامعة الدول العربية في العاصمة الفرنسية، بطلب من سفير فلسطين سلمان الهرفي، تداعيات (صفقة القرن) والخطوات العربية المزمع اتخاذها بحسب نتائج وقرارات مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد الأسبوع الماضي، بحضور الرئيس محمود عباس، وتنسيق المواقف في الخطاب مع الجهات الرسمية الفرنسية.

وقرر المجتمعون، تشكيل لجنة مكونة من سفراء مصر، والأردن والعراق، والكويت، والجزائر، وتونس، وجيبوتي، إضافة إلى سفير الجامعة العربية بباريس، وسفير فلسطين، لإجراء سلسلة مشاورات واسعة مع المسؤولين الفرنسيين، بينهم وزير الخارجية الفرنسي، ورؤساء لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، لوضعهم بصورة المخاطر الجسيمة التي تتضمنها الخطة الأميركية، ولنقل الموقف العربي المعبر عنه من خلال مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد السبت الماضي.

وترأس الاجتماع الطارئ، نائب عميد السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا، سفير جمهورية مصر العربية، إيهاب بدوي، والذي افتتح الاجتماع بالتأكيد أن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، وأن الحل يجب أن يكون نابعاً من قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وضرورة الاستفادة من المواقف الدولية الرافضة لـ (صفقة القرن)، خاصة الموقف الأوروبي المتمسك بحل الدولتين.

وثمن الهرفي مواقف الدول العربية المتمسكة ببناء السلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي تشكل أساساً صلباً لبناء سلام عادل ودائم وشامل في فلسطين والمنطقة.

وندد بخطة ترامب المعروفة باسم (صفقة القرن)، مؤكداً أن فحوى هذه الخطة، يتمثل في فرض الاستسلام على الطرف الفلسطيني والعربي، منوهاً إلى أن هذه الخطة لا تهدف إلى إحلال السلام حقاً، بل تسعى في المقام الأول لإنقاذ ترامب ونتنياهو من القضايا التي تحاصرهما، والمتمثلة بالفساد، وسوء استغلال السلطة، كما تهدف لإبقاء إسرائيل قوية ومسيطرة على الأرض الفلسطينية والمناطق الحدودية مع الدول العربية المجاورة، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية، والعربية التي أكدت عليها مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

وشدد الهرفي على أن الخطة لها أبعاد تتجاوز فلسطين لتطال جميع دول المنطقة، مؤكداً أن فلسطين ليست إلا القلعة المتقدمة للدفاع عن العروبة والمقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في وجه المشروع الإسرائيلي لتقسيم المنطقة العربية، وإعادة ترسيم حدودها، بما يتلاءم مع مصالحها.

واعتبر ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، أرضية ودليلاً للتحرك الدبلوماسي مع الطرف الفرنسي، خاصة أن فرنسا ما زالت تعتبر قرارات الشرعية الدولية، مرجعاً للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وما زالت تتمسك بحل الدولتين، كحل وحيد قابل للتطبيق.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم