الصحة العالمية: فيروس (كورونا) ليس وباءً عالميًا

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس (كورونا) الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة، لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية: "حالياً لسنا في حالة وباء عالمي".



وكان وباء (كورونا) إلى حدود 425 حالة وفاة، و20.438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي، كما توجد حالة وفاة واحدة في هونغ كونع، إضافة إلى حالتي وفاة في سنغافورة والفلبين.



ومن بين الدول الأكثر تضرراً من (كورونا)، تايلاند (25 إصابة) واليابان (20) وسنغافورة (18، بينهم حالة وفاة) وكوريا الجنوبية (16) وألمانيا (12) والولايات المتحدة (11).



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الخميس الماضي، أن تفشي فيروس (كورونا) في الصين يُشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة.