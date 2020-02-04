الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي 100%

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس (كورونا)، لا يمثل وباء عالميا، مبينة أن ارتداء الأقنعة لا يحمي غير المصابين 100%، بل يجب اتخاذ تدابير إضافية.



وقالت شبكة (سكاي نيوز): إنه ارتفع عدد الوفيات في الصين جراء (كورونا) في يوم واحد إلى رقم قياسي جديد، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 425 شخصا.



وصرح نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كرايفوي، بأن العلماء الصينيين بصدد اختبار عقار"تريازافيرين" الروسي المضاد للفيروسات والذي أكد فعاليته في مكافحة 15 نوعا من الإنفلونزا.