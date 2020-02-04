شؤون فلسطينية

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع جنود الاحتلال - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمدينة قلقيلية؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت قرب المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمالي الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين في المخيم، ما أصاب السكان بالذعر.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب محمد جميل زيدان (24) عاماً من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء عبوره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

بقيمة 15 مليون شيكل وقد يوقف الخدمة.. سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات بغزة

فتح: الموقف الأوروبي من (صفقة القرن) يعكس عُزلة الموقف الأمريكي- الإسرائيلي

فتح: الموقف الأوروبي من (صفقة القرن) يعكس عُزلة الموقف الأمريكي- الإسرائيلي

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

موردي المنتجات الإسرائيلية المحظورة يؤكدون التزامهم بتطبيق قرار الحكومة

موردي المنتجات الإسرائيلية المحظورة يؤكدون التزامهم بتطبيق قرار الحكومة

إدخال 26 شاحنة غاز إلى قطاع غزة

إدخال 26 شاحنة غاز إلى قطاع غزة

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

روابي تستضيف تدريباً لـ 80 طالباً من تسع جامعات فلسطينية

أول تعليق فلسطيني على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن (صفقة القرن)

أول تعليق فلسطيني على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن (صفقة القرن)

الرئيس عباس: (صفقة القرن) تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي

الرئيس عباس: (صفقة القرن) تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي

وفد من حزب فدا برئاسة أمينه العام يلتقي رئيس الوزراء برام الله

وفد من حزب فدا برئاسة أمينه العام يلتقي رئيس الوزراء برام الله

صحيفة: نتنياهو من طالب واشنطن بشمول (صفقة القرن) نقل المثلث

صحيفة: نتنياهو من طالب واشنطن بشمول (صفقة القرن) نقل المثلث

سلطات الاحتلال تخطر ذوي الأسير القمبع بهدم منزله في جنين

سلطات الاحتلال تخطر ذوي الأسير القمبع بهدم منزله في جنين

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية