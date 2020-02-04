إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

مواجهات مع جنود الاحتلال - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمدينة قلقيلية؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة.



وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت قرب المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية.



واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمالي الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين في المخيم، ما أصاب السكان بالذعر.



ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب محمد جميل زيدان (24) عاماً من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء عبوره على حاجز زعترة جنوب نابلس.