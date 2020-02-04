الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.



وأكد ظريف، موقف إيران الرافض لـ (صفقة القرن) التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، أطلع الرئيس عباس، وزير الخارجية الإيراني، على موقفنا الرافض لهذه الصفقة الأمريكية، وتحركاتنا السياسية في المرحلة المقبلة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.



وأثنى وزير الخارجية الإيراني، على جهود الرئيس، وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.