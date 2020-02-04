شؤون فلسطينية

فتح: الموقف الأوروبي من (صفقة القرن) يعكس عُزلة الموقف الأمريكي- الإسرائيلي

فتح: الموقف الأوروبي من (صفقة القرن) يعكس عُزلة الموقف الأمريكي- الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة (فتح) بالموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، بلسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل من بروكسيل اليوم.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تلقينا بعناية وارتياح تصريح  الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفحواه أن "الاتحاد الأوروبي يعزز التزامه بحل الدولتين، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في تموز/ يوليو 2014".

وعقّب نزال، أن الموقف الأوروبي، يبين عزلة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وتطرف طروحاتهما المجانبة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والإجماع الدولي على حل الدولتين. 

ودعا نزال إلى تراجع الولايات المتحدة عن موقفها الداعم للخطوات الأحادية الخطيرة، ومنها ضم الأغوار والمستوطنات مقدرًا رفض هذه الخطوات من قبل الأصدقاء الأوربيين. 

وأضاف: يقع تمسك الأوروبيين بحدودالعام 1967 كإطار لاستقلال دولتنا الفلسطينية، موضع الترحيب، ونتطلع إلى مساندة موقفنا من قبل الدول الأوروبية عاجلاً في مجلس الأمن، لصد مبادرة ترامب، واتخاذ  خطوات مضادة أولها الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت، الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني لدعم العالم لحقوقه المسنودة بالشرعية الدولية.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، دعا اليوم "للامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر".

وأضاف بوريل: تماشياً مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها".

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