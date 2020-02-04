مجلس الأعيان الأردني: أي مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة

مجلس الأعيان الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده لخطة السلام الأمريكية المسماه بـ (صفقة القرن)، مؤكداً على مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة.



جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الفايز في كلية القيادة والأركان الملكية الاردنية في العاصمة عمان، حيث أكد الفايز أن الأردن مواقفه ثابتة وراسخة، وأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفقاً للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



وأوضح أن أية مشاريع للحل لا تلبي للشعب الفلسطيني حقوقه هي حلول مرفوضة، خاصة (صفقة القرن) التي تحدثت عنها الإدارة الأميركية.