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الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلع مجلس الوزراء السعودي، على نتائج الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: إن "المجلس جدد تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة، ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، جدد اليوم التأكيد على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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