شؤون فلسطينية

إدخال 26 شاحنة غاز إلى قطاع غزة

إدخال 26 شاحنة غاز إلى قطاع غزة
احدى محطات الغاز بغزة
خاص دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إدخال 26 شاحنة غاز إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح موسى: "تم مساء اليوم إدخال 26 شاحنة غاز عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، إلى قطاع غزة".

وأوضح موسى أن هذه الكمية جيدة لسدج احتياجات قطاع غزة، بعد الأزمة الأخيرة، موضحًا أن الكمية ستوزع على المواطنين، وأصحاب المخابز، ومزارع الدواجن، وغيرهم.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة لا تزال في الميدان؛ للكشف عن الموزعين الذين يستغلون حاجة الناس للسلعة، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المُخالفين.

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