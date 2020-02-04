اجتماع لقيادة فتح بغزة لمتابعة زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

ارشيفية - من اجتماع سابق لحركة فتح بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يعقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع لقيادة حركة فتح في قطاع غزة لمتابعة زيارة وفد منظمة التحرير المرتقبة إلى القطاع، بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، الذي أوعز للوفد الذهاب إلى القطاع.



وكان وفد المنظمة قد أرجأ زيارته إلى قطاع غزة، بسبب بعض الترتيبات والدعوات، فيما قالت حركة حماس: إن الوفد مرحب به في كل وقت.



وكان نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أكد أن الجهود الفلسطينية والحوارات متواصلة من أجل تحديد موعد لعقد لقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاتصالات من لم تنقطع بين كافة الأطراف الفلسطينية.



وأضاف أبو عيطة: "نحن في حركة فتح إيجابيين في هذا الأمر ونتعاون مع كل الإخوة الذين يتعاونوا معنا بهذا الشأن وإن شا لله تتكلل الجهود بالنجاح، والظروف الصعبة تستوجب من الجميع التعامل بأسس تعزز الوحدة الوطنية والتفاهم المشترك وتصليب الموقف الفلسطيني لنتمكن من مواجهة صفقة القرن والمحاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".