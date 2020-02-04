شؤون فلسطينية

أول تعليق فلسطيني على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن (صفقة القرن)

أول تعليق فلسطيني على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية والمغترين الدكتور رياض المالكي بالبيان الذي صدر اليوم عن  الاتحاد الأوروبي حول صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية. 

وقال الدكتور المالكي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن البيان الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة ترمب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها الادارة الامريكية والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران  1967 وعاصمتها القدس الشريف.  

وأضاف المالكي: "رغم الضغوطات التي تمارسها الادارة الامريكية واسرائيل فان البيان يمثل انتصار للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد حيث اتهم البيان ادارة ترمب بتحدي القانون الدولي والابتعاد عن مرجعيات عملية السلام". 

وأشار إلى أن الاتحاد عبر اليوم من جديد عن اجماع الدول الاعضاء على مبدا حل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام المتفق عليها بين الطرفين والقانون الدولي وجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة. 

وشدد على رفض الاتحاد سياسة الامر الواقع التي تمارسها اسرائيل وان مستقبل القدس والحدود يجب ان يحسم من خلال المفاوضات خاصة وان الاتحاد لا ولن يعترف بسيادة اسرائيل على اي اجزاء من الاراضي المحتلة. 

واشاد الوزير بتلويح الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات عملية ضد دولة الاحتلال اذا ما قام نتنياهو بضم اجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. 

وقال المالكي نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.

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