شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: (صفقة القرن) تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي

الرئيس عباس: (صفقة القرن) تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لصفقة القرن الأمريكية باعتبارها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف.

وأطلع الرئيس عباس، الضيف الروسي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية "صفقة القرن".

وثمن الرئيس عباس، مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "صفقة القرن"، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا حفاظاً على وحدة أراضيها وإرساء السلام فيها.

بدوره أكد مبعوث الرئيس الروسي، موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة، وأطلع الرئيس عباس، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

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