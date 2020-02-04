دولي

أردوغان: لن نسمح للنظام السوري كسب أراضي إدلب

أردوغان: لن نسمح للنظام السوري كسب أراضي إدلب
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري.

وقال الرئيس التركي: "ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري"، مؤكدا على أن بلاده "لن تتيح للنظام السوري فرصة ليسكب مزيدا من الأراضي في إدلب"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضاف أردوغان: "لا داعي لندخل في اشتباك أو تناقض مع روسيا في المرحلة الحالية ولدينا مشاريع استراتيجية مهمة مع روسيا، مثل "التيار التركي" ومحطة الطاقة النووية "أكويو". وليس هناك حديث في أننا سنتخلى عن منظومة الدفاع الجوي "إس-400". أي شخص يتصرف بغضب سوف يؤذي نفسه. سنجلس ونناقش كل شيء. قد أتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء"، حسب صحيفة "صباح" التركية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح يوم الاثنين، مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة "إن تي في" التركية".

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني: سنلتزم بتعهداتنا حال التزام أطراف الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني: سنلتزم بتعهداتنا حال التزام أطراف الاتفاق النووي

من الدول التي وصل إليها فايروس (كورونا) حتى الآن؟

من الدول التي وصل إليها فايروس (كورونا) حتى الآن؟

بينت يتوجه للولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر لضم الأغوار

بينت يتوجه للولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر لضم الأغوار

تسجيل سري يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران

تسجيل سري يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران

أول خطوة أمريكية بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني ونتنياهو

أول خطوة أمريكية بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني ونتنياهو

رقم جديد بشأن وفيات (كورونا) بالصين وهونغ كونغ تُعلن أول ضحية

رقم جديد بشأن وفيات (كورونا) بالصين وهونغ كونغ تُعلن أول ضحية

كوشنر في مجلس الأمن يوم الخميس لعرض خطة ترامب للسلام

كوشنر في مجلس الأمن يوم الخميس لعرض خطة ترامب للسلام

هونغ كونغ تُسجل أول حالة وفاة جراء فيروس (كورونا)

هونغ كونغ تُسجل أول حالة وفاة جراء فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر ذوي الأسير القمبع بهدم منزله في جنين

سلطات الاحتلال تخطر ذوي الأسير القمبع بهدم منزله في جنين

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

الديمقراطية ترحب بموقف وزراء التعاون الإسلامي وتدعو لترجمته بإجراءات عملية وميدانية

الديمقراطية ترحب بموقف وزراء التعاون الإسلامي وتدعو لترجمته بإجراءات عملية وميدانية

الخارجية: كوشنر يتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية غير مؤهلة

الخارجية: كوشنر يتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية غير مؤهلة

عريقات: المجتمع الدولي مُتحد حول الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967

عريقات: المجتمع الدولي مُتحد حول الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

رأفت يُدين دعوة نتنياهو لأوغندا بفتح سفارة لها في القدس

رأفت يُدين دعوة نتنياهو لأوغندا بفتح سفارة لها في القدس

بالصور: متظاهرون بـ&#34;خانيونس&#34; يشعلون إلإطارات احتجاجاً على أنباء إخلاء المستشفى الجزائري لعلاج (كورونا)

بالصور: متظاهرون بـ"خانيونس" يشعلون إلإطارات احتجاجاً على أنباء إخلاء المستشفى الجزائري لعلاج (كورونا)

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)