أردوغان: لن نسمح للنظام السوري كسب أراضي إدلب

رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري.



وقال الرئيس التركي: "ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري"، مؤكدا على أن بلاده "لن تتيح للنظام السوري فرصة ليسكب مزيدا من الأراضي في إدلب"، وفق وكالة (سبوتنك).



وأضاف أردوغان: "لا داعي لندخل في اشتباك أو تناقض مع روسيا في المرحلة الحالية ولدينا مشاريع استراتيجية مهمة مع روسيا، مثل "التيار التركي" ومحطة الطاقة النووية "أكويو". وليس هناك حديث في أننا سنتخلى عن منظومة الدفاع الجوي "إس-400". أي شخص يتصرف بغضب سوف يؤذي نفسه. سنجلس ونناقش كل شيء. قد أتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء"، حسب صحيفة "صباح" التركية.



وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح يوم الاثنين، مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة "إن تي في" التركية".