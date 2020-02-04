كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة سودانية تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.



وقالت "الانتباهة" السودانية، إن اللقاء استمر لمدة ساعتين وتناول البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة من ضمنها مرور طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية.



والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



ويمثل الاجتماع تحولا حادا بين البلدين، الأعداء في الماضي واللتين في حالة حرب، وقد ابتعد السودان عن نفوذ إيران بسبب تورط الأخيرة في اليمن، وأطاح بعمر البشير منذ عام.



وقال نتنياهو بعد الاجتماع إنه يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي.



ووفقا لمكتب نتنياهو، قال ذلك لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وفي يوم الأحد، دعا بومبيو البرهان لزيارة واشنطن في مكالمة هاتفية، فيما ستكون أول رحلة كهذه يقوم بها زعيم سوداني منذ ثلاثة عقود.



وقال مكتب نتنياهو إن البرهان عبر عن اهتمامه بتحديث بلاده وإخراجها من العزلة الدولية.



وأكد مصدر إسرائيلي بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الاثنين، أن إسرائيل تتوقع أن تتمكن الخطوط الجوية الإسرائيلية من الطيران فوق السودان في المستقبل القريب.



ولا يوجد في السودان حاليا رئيس حالي، حيث أن البلاد في خضم عملية انتقالية منذ إقالة الحاكم البشير في أبريل 2019. وفي عام 2009، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير بسبب الفظائع التي ارتكبت في دارفور.



والبرهان هو رئيس مجلس السيادة السوداني، وهي مجموعة مؤلفة من 11 عضوا تدير البلاد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما يتم تحديد موعد إجراء انتخابات ديمقراطية.



وفي أيلول/سبتمبر، بعد أيام فقط من أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية، أشارت وزيرة الخارجية السودانية المعينة حديثا أسماء عبد الله إلى أن بلادها ستكون معنية بإقامة علاقات مع إسرائيل.