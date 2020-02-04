اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت اليوم الثلاثاء، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.



وأطلقت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، ما تسبب بإغلاق عدد من التجار محلاتهم ومغادرة المواطنين الاسواق، وما زالت المواجهات مستمرة حتى الآن، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).