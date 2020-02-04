الديمقراطية ترحب بموقف وزراء التعاون الإسلامي وتدعو لترجمته بإجراءات عملية وميدانية

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، (3/2/2020) في رفضه رؤية ترامب، الخطة الأميركية الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.







واعتبرت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هذا البيان خطوة إضافية في تشكيل موقف عربي وإسلامي ودولي في مواجهة "رؤية ترامب" وخطته لتصفية المسألة، والحقوق الوطنية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الجبهة على ضرورة ترجمة ما جاء في البيان، وفي قمم منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال، والعلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، وكذلك توفير الدعم لأهلنا في القدس، وفي باقي المناطق المحتلة، بالوسائل الدبلوماسية والعملية، بما فيها الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وللمؤسسات والجمعيات الفلسطينية الناشطة في صفوف شعبنا من أجل تعزيز صموده وثباته ومواجهته للاحتلال والاستيطان.