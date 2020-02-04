الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

مجلس الوزراء السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



يأتي ذلك في اجتماع له، بعد أيام قليلة من عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لخطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



ودعت المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.



وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال يوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية: "إننا مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس".