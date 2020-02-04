أبو عيطة: جهود فلسطينية لتحديد موعد زيارة وفد الفصائل لغزة وتذليل العقبات

أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن الجهود الفلسطينية والحوارات متواصلة من أجل تحديد موعد لعقد لقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وأوضح أبو عيطة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجهود مبذولة لتحديد موعد الزيارة وتذليل أي عقبات، مشيراً إلى أن الاتصالات من لم تنقطع بين كافة الأطراف الفلسطينية.



وأضاف أبو عيطة: "نحن في حركة فتح إيجابيين في هذا الأمر ونتعاون مع كل الإخوة الذين يتعاونوا معنا بهذا الشأن وإن شا لله تتكلل الجهود بالنجاح، والظروف الصعبة تستوجب من الجميع التعامل بأسس تعزز الوحدة الوطنية والتفاهم المشترك وتصليب الموقف الفلسطيني لنتمكن من مواجهة صفقة القرن والمحاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".



وتابع أبو عيطة: "هذا وقت الوحدة الوطنية ونأمل خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك نجاح لهذه الجهود في تحقيق اللقاء وانجازه الذي للاتفاق على سبل مواجهة صفقة القرن، وكل الفصائل والأطراف الفلسطينية كافة يجب أن يكونوا في خندق واحد لمواجهة هذه المؤامرة".



خاص دنيا الوطن - أحمد جلال