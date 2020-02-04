مبعوث بوتين لـ"الرئيس عباس": الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة





كما أطلع مبعوث الرئيس الروسي، الرئيس عباس على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

رام الله - دنيا الوطنأطلع الرئيس محمود عباس مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف، اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة برام الله، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية (صفقة القرن)، حيث أكد الضيف الروسي أن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية "غير قابلة للحياة".وأكد الرئيس، الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، باعتبارها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وثمن الرئيس عباس مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من (صفقة القرن)، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية، وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا حفاظاً على وحدة أراضيها وإرساء السلام فيها.بدوره، أكد مبعوث الرئيس الروسي، موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة.