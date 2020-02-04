الرئيس الإيراني: سنلتزم بتعهداتنا حال التزام أطراف الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني بإحدى جولاته في هيئة الطاقة الايرانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء: إن بلاده ستعود إلى تعهداتها في حال أوفت الدول الأطراف في الاتفاقية النووية بالتزاماتها.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس روحاني مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل الذي يجري اليوم زيارة لطهران.



وأوضح روحاني أن بلاده لا تزال مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتسوية القضايا وعندما يقوم الطرف الآخر بتنفيذ كامل التزاماته، فإنّ إيران ستعود الى تعهداتها أيضا، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وحول خطوات طهران في سياق خفض التزاماتها النووية، أكد روحاني أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتفاق النووي وبهدف الحفاظ على هذا الاتفاق.



ولفت روحاني بأن الجهود والتعاون المشترك بين ايران والاتحاد الاوروبي يصب في تسوية العديد من القضايا والمشاكل الإقليمية والدولية؛ مؤكداً "إن إيران لا تزال ملتزمة بعملية مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإن هذه العملية لاتزال قائمة اليوم ومن شأنها أن تستمر، طيلة عدم مواجهتها ظروفا جديدة".