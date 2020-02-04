من الدول التي وصل إليها فايروس (كورونا) حتى الآن؟

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أدّى تفشي فيروس كورونا الجديد القادم من الصين إلى 165 إصابة مؤكدة في 25 دولة، بخلاف بلد المنشأ.



ووفق إحصاءات لوكالة (أسوشيتد برس)، فقد وصل الفيروس إلى 13 دولة في قارة آسيا غالبيتها مجاورة للصين وهي اليابان (20 إصابة)، وتايلاند (19)، وسنغافورة (18)، وكوريا الجنوبية (16)، وتايوان (10)، وماليزيا (10)، وفيتنام (9)، والهند (3)، إضافة إلى إصابة واحدة في كل من الفلبين ونيبال وسريلانكا وكمبوديا، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وكانت الإمارات، المتواجدة في قارة آسيا، الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس بعدد خمس حالات.



كما وصل الفيروس القاتل إلى تسع دول في القارة الأوروبية هي ألمانيا (12) وفرنسا (6)، إضافة إلى حالتي إصابة في كل من روسيا وإيطاليا وبريطانيا، وإصابة واحدة في كل من السويد وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا.



وفي أمريكا الشمالية تم تسجيل 11 إصابة في الولايات المتحدة و4 في كندا. أيضا، سجلت أستراليا سبع إصابات.



وجرى تسجيل حالتي وفاة فقط خارج البر الصيني؛ الأولي في الفلبين، والثانية في مقاطعة هونغ كونغ التابعة إداريا للصين.



كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة حتى نهاية الإثنين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).



وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.



ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور الفيروس بحالة رعب سادت العالم أجمع.