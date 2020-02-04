متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

قال موقع مختص في الشؤون العسكرية: إن الجيش المصري، يحتل المركز التاسع في قائمة أقوى جيوش العالم.



وكشف تصنيف موقع (غلوبال فاير باور) العسكري، عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ 11 إلى المركز التاسع، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر، بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.



ورجح الموقع العسكري، أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام المقبل، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

رام الله - دنيا الوطن