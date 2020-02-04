اشتية: لن نقبل باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات

جاء ذلك، خلال استقباله المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط، ماساهارو كونو، الذي عبّر عن استمرار دعم بلاده لحل الدولتين.



وبحث رئيس الوزراء مع الضيف الياباني، آخر التطورات والمستجدات بعد الإعلان عن (صفقة القرن) من الإدارة الأمريكية.



وجدد اشتية، تأكيده رفض القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لـ (صفقة القرن) الأمريكية، خاصة أنها لا تشمل القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وإخراج اللاجئين منها، بالإضافة لعدم وجود تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية.



وشدّد رئيس الوزراء، على أنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات، مطالباً بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي، يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية، واستئناف عملية السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، والمبادرة العربية للسلام.



بدوره، عبر المبعوث الياباني عن استمرار دعم بلاده لحل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.









رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية: أن الفلسطينيين لن يقبلوا باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات.