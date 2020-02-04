شؤون فلسطينية

عريقات: المجتمع الدولي مُتحد حول الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967

عريقات: المجتمع الدولي مُتحد حول الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع المبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام ماساهور كونو كلا على حدة، إضافة غلى اجتماع مشترك مع سفراء وقناصل وممثلي روسيا، تشيلي، البرازيل، المكسيك، كندا، النرويج، تركيا، اكوادور، أورغواي، الأرجنتين، فنزويلا، الفاتيكان، كوريا، الجنوبية، سويسرا والهند، والسفراء العرب المغرب، الأردن، تونس، مصر، إضافة إلى لقاء منفرد مع القنصل البريطاني العام فيليب هول.

وأكد عريقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه اتضح للمجتمع الدولي، مضمون ما يسمى (صفقة القرن) وعليه أن يعلن رفضه لكل ما يتناقض مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، ومبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، إذ إن كل ما طرح جاء خارج هذه الأطر.

وشَدد عريقات، أن مجرد وجود طرح أمريكي رسمي يشرعن الاستيطان والضم والاحتلال و(الأبرتهايد) يعتبر دعوة لكل من يملك القوة المادية التوسع على حساب جيرانه والدول الأخرى، ويشكل ذلك انسحاباً حقيقياً من قبل إدارة الرئيس ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من ميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق جنيف، والقانون الدولي والشرعية والاتفاقات الموقعة.

ودعا عريقات دول العالم إلى إسناد ودعم رؤية الرئيس محمود عباس بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي، والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً إلى القرارات الأممية ذات العلاقة.



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