"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزراة: إن السفر للحافلات، من التاسعة حتى الرقم (100) من الثانية عشرة، من كشف (2020/3).وأكدت على أهمية التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وأن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وشددت الوزارة على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.كما أكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.