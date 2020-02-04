الاتحاد الأوروبي: (صفقة القرن) لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي خطة السلام (صفقة القرن) والتي تشمل أن تكون القدس "غير المقسمة" عاصمة لإسرائيل، وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيام دولة فلسطينية، منزوعة السلاح.





وأعلن الفلسطينيون رفضهم القاطع لهذه الخطة، مهددين بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة بحال استمر الجانبان بهذه الصفقة.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: إن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً.وأضاف في بيان له: أن الاتحاد الأوروبي، لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وشدد بوريل على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.