شؤون فلسطينية

رأفت يُدين دعوة نتنياهو لأوغندا بفتح سفارة لها في القدس

رأفت يُدين دعوة نتنياهو لأوغندا بفتح سفارة لها في القدس
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، اجتماع رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، مؤكداً على أن ذلك يمثل خروجاً على الموقف العربي بشأن الصراع العربي- الإسرائيلي.

ودعا رأفت في بيان له، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، الحكومة السودانية، والشعب السوداني الشقيق، لإدانة ورفض هذا الاجتماع، ومطالبة البرهان بالاعتذار عن ذلك.

وفي السياق، دان رأفت، تصريحات نتنياهو، التي دعا فيها أوغندا إلى فتح سفارة لها في القدس، معتبراً أن سعي نتنياهو لنقل بعض سفارات الدول من تل أبيب إلى القدس عبر منح الإغراءات أو التهديد، ما هي إلا محاولات لفرض أمر واقع على المدينة المقدسة، وتحقيق أهداف شخصية لها علاقة بمشاكله الداخلية، إضافة إلى محاولته الحثيثة؛ لكسب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأشار إلى أن كل المحاولات الإسرائيلية، لدفع العالم بما في ذلك بعض الدول العربية، نحو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لن يغير من الوضع القانوني للمدينة المحتلة، وأن أي تطبيع للعلاقات العربية- الاسرائيلية، قبل حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، يعد مخالفة لمبادرة السلام العربية، ولقرارات القمم العربية.

وفي نهاية بيانة، شدد رأفت على أهمية البناء على الموقف العربي والإسلامي الموحد، الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، واجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي الأخير، الذي أكدوا فيهما، رفضهم لما يسمى بـ (صفقة القرن)، مطالباً جميع الدول بالالتزام بذلك الإجماع.

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