"الأوقاف" بغزة تكشف آلية توزيع كمية اللحوم السعودية

لحوم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عبد الهادي الأغا، عن آلية توزيع كمية لحوم الهدي والأضاحي السعودية، التي وصلت إلى قطاع غزة الأحد الماضي.



وقال في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن وزارته استلمت قافلة محملة بـ 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.



وذكر الأغا، أن 25 ألف ذبيحة، سيتم توزيعها عبر لجان الزكاة وفق ضوابط ومعايير تم الاتفاق عليها وتحديدها، مشيراً إلى أن اللجان المكلفة، قد أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.



وأوضح أن معايير الاستفادة من توزيع الأضاحي، ستكون وفق التالي: أن تكون الأسرة فقيرة لا دخل لها، ويبلغ عدد أفرادها ثمانية فما فوق، وسيشمل التوزيع أيضاً الأسر البالغ عدد أفرادها سبعة.



وأشار الأغا إلى أن نحو 50 ألف أسرة فقيرة، ستستفيد من توزيع 25 ألف أضحية عبر لجان الزكاة.



وبين أن الخمسة آلاف ذبيحة الأخرى، سيتم توزيعها عبر الجمعيات التي تعنى برعاية الطبقات الضعيفة والهشة، ككبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعنّفات.



ولفت الأغا إلى وضع خطة ميدانية لعملية توزيع اللحوم؛ لضمان المحافظة على كرامة المواطنين، داعيًا وسائل الإعلام إلى مرافقة لجان الزكاة لمراقبة عملية توزيع اللحوم على مستحقيها.