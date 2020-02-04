بالصور: متظاهرون بـ"خانيونس" يشعلون إلإطارات احتجاجاً على أنباء إخلاء المستشفى الجزائري لعلاج (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنتظاهر عشرات الشبان، اليوم الثلاثاء، في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس، احتجاجاً على أنباء بشأن نية المسؤولين بغزة، جعل المستشفى الجزائري العسكري، مكاناً لعلاج المصابين بمرض (كورونا).وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات أمام المستشفى الجزائري العسكري في عبسان، رفضاً لقرار إخلاء المستشفى وتحويله لمكان حجر صحي للقادمين من الصين، وفق ما أفاد به أحد الصحفيين في منطقة عبسان، لـ"دنيا الوطن".يأتي ذلك بعد يوم من تصريح أدلى به مدير الطب الوقائي، بوزارة الصحة في قطاع غزة، مجدي ضهير لـ"دنيا الوطن" إنه لم تُسجل أي حالة في قطاع غزة، مبينًا أنهم لا يزالون يدرسون عدة خيارات؛ لتحديد نقطة علاجية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إن وجدت مُستقبلًا.وأوضح، أن اللجنة المُكلفة بمتابعة هذا الملف، لم تُحدد لحد اللحظة المستشفى أو المكان، الذي ممكن أن تُحول إليه الحالات، وكل الخيارات مُتاحة، والمستشفى العسكري الجزائري شرقي خانيونس، أحد تلك الخيارات.