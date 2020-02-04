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"الزراعة": نعمل على زيادة قاعدة الإنتاج المحلي وفرص العمل بإطار الانفكاك الاقتصادي

"الزراعة": نعمل على زيادة قاعدة الإنتاج المحلي وفرص العمل بإطار الانفكاك الاقتصادي
مزارعون فلسطينييون
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الزراعة، عبد الله لحلوح: إن قرار الحكومة بمنع دخول الخضروات والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه من الأسواق الإسرائيلية، جاء رداً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع دخول الخضروات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

ووصف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، قرار الاحتلال بقرار سياسي تعسفي بامتياز في إطار الهجمة الشرسة على شعبنا ومقدراته.

وأضاف لحلوح، أن شعبنا قادر على استهلاك كافة الإنتاج من الخضروات، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، وتوافر معظم أنواعها ولكن على الرغم من ذلك، فإن القرار الإسرائيلي له تأثير سلبي على التجار، الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق 
الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة، ويقوض عملية 
المنافسة من خلال الإجراءات اللوجستية والإدارية التي ينتهجها بحق تجارنا، والتي ترفع تكلفة التجارة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، قال لحلوح: إن هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من وإلى السوق الإسرائيلي، وقدرة التاجر الفلسطيني على استيراد وتصدير الحيوانات من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية 
ووفقاً لبروتوكول باريس، الذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي.

وتابع لحلوح: أن الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الإنتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية، التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية، وستمتد إلى عديد المحافظات، كما تضع برنامج تنمية شاملاً، يعتمد على التمكين الاقتصادي، وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الأسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد، خالد العسيلي على أهمية قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، قائلاً: "إنه صائب وجاء في الوقت المناسب" رداً على قرار وزير جيش الاحتلال، الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته؛ لتحقيق أهداف سياسية وحشد مزيد من أصوات اليمين المتطرف. 

وأضاف العسيلي، أنه تم إبلاغ وكلاء الشركات الإسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ أمس؛ ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة بمنع كامل منتجات المستوطنات من المنتجات آنفة الذكر.

وأشار إلى أهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك 
التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بعد إيجاد السوق والمنتج الوطني البديلين، وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة.

من جهة أخرى، أشار العسيلي إلى عقوبات صارمة، تتمثل بالحبس، تطال كل من تراوده نفسه بمخالفة القانون، لتهريب بضائع للمستوطنات.

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