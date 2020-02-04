خلال مواجهات مع الاحتلال.. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جنوب الخليل

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عند مدخل بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن عدداً من المواطنين، أصيب بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوبهم، خلال مواجهات، اندلعت عند مدخل بلدة دورا الشرقي منطقة الهِجرة، مقابل مدخل مخيم الفوار، جرى معالجتهم ميدانياً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دورا بالبوابة الحديدية.