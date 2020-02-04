الشيوخي: قرار الحكومة بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الاحتلال يُساهم بتعزيز اقتصادنا



واضاف الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر والمياه المعدنية والغازية من الاحتلال، خطوة مهمة على طريق الاستقلال الاقتصادي والتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال بما يسهم في إعادة الاعتبار لقطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة تساهم في حماية أرضنا، وتعزز من صمود المزارعين وحماية منتجاتنا وخفض نسبة البطالة والفقر.



وقالت الحكومة الفلسطينية: إنها قررت وقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية، مضيفة في بيانها بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هذا القرار يأتي في إطار "التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية".



وقد قال كميل أبو ركن، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في وقت سابق لوكالة (رويتر): إن القرار الإسرائيلي بوقف تصدير المحاصيل الزراعية من (الضفة الغربية) إلى الأسواق الإسرائيلية، جاء بعد قرار فلسطيني أحادي الجانب بوقف استيراد العجول من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية".



وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول.



وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مجلس الوزراء برام الله: "إن ما تم تداوله على الصفحات ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول عودة السلطة لاستيراد العجول من إسرائيل ليس صحيحاً جملة وتفصيلاً، وأن الهدف من ذلك محاولة التشكيك في قرار الحكومة الاستراتيجي، الذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بالبدء بالانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال، وأن الانفكاك لا رجعة عنه".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله ظهر اليوم الثلاثاء: إن قرار حكومتنا الفلسطينية بوقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر والمياه المعدنية والغازية الاحتلالية في جلستها الأسبوعية يوم أمس الاثنين، قرار شجاع ويساهم في تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال الاعتماد على الذات ويعيد الاعتبار للأرض وللمزارع وللمنتج الوطني.