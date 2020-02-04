قوات الاحتلال تهدم منزلاً لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة في ساعات الصباح، بتعزيزات عسكرية، وهدمت أساسات منزل يعود للمواطن إسماعيل قراعين، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



كما هدمت سلطات الاحتلال، سوراً لأرض بحي غزيل في جبل المكبر، وأجرت عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار أعمال هندسية، تقوم بها لإنشاء ما يعرف "بالقطار الخفيف".

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أساسات منزل لمواطن فلسطيني من ذوي الإعاقة في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.