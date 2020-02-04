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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلاً لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

قوات الاحتلال تهدم منزلاً لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أساسات منزل لمواطن فلسطيني من ذوي الإعاقة في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة في ساعات الصباح، بتعزيزات عسكرية، وهدمت أساسات منزل يعود للمواطن إسماعيل قراعين، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

كما هدمت سلطات الاحتلال، سوراً لأرض بحي غزيل في جبل المكبر، وأجرت عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار أعمال هندسية، تقوم بها لإنشاء ما يعرف "بالقطار الخفيف".

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