بعد ارتفاع درجات الحرارة.. منخفض جوي نهاية الأسبوع الحالي

صورة من مدينة غزة

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خاص دنيا الوطن - نادين اليازجي

قال مدير عام الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، اليوم الثلاثاء: إنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً الأربعاء، حيث تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مساء الخميس، ويستمر حتى الأحد المقبل.



وأكد مدير عام الأرصاد الجوية، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الأجواء اليوم، تكون غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في القدس 15، وفي مدينة غزة 19، وتوجد فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على المناطق الشمالية من البلاد.



وذكر، أن غداً الأربعاء يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صافية بوجه عام، ومعتدلة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، حيث تصل درجات الحرارة في القدس إلى (16 درجة مئوية)، وفي مدينة غزة (21 درجة مئوية).



وبيِّن أبو أسعد، أن يوم الخميس، تبقي الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً، وفي ساعات الليل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.



وأضاف، أن الأجواء تصبح شديدة البرودة وماطرة على فترات، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة.



وأشار أبو أسعد إلى أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي، يستمر حتى يوم الجمعة، وتكون غائمة وشديدة البرودة، واجواء عاصفة وماطرة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على كافة المناطق، خاصة في ساعات المساء والليل، تكون غزيرة وعواصف رعدية، وتساقط للبرد أحياناً.