عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون في الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وجرت هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر، قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).