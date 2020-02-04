الاحتلال يُسلّم مواطنين بالأغوار إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المواطنين في قرية فصايل بالأغوار الفلسطينية، إخطارات بالهدم وإزالة منازل قيد الإنشاء وبركسات أغنام وهددتهم بالإزالة والهدم.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد عرف منهم سليمان مسلم سواركة، وأحمد موسى عبيات، وجاسر محمد كعابنة.



وأكد سكان المنطقة، أن هذه الإخطارات والمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، زادت بالآونة الأخيرة، استمراراً لسياسة الاحتلال في محاولة التهجير القسري، وفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.