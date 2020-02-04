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شؤون فلسطينية

المالكي يُعلّق على طلب كوشنر الاجتماع مع مجلس الأمن بشأن (صفقة القرن)

المالكي يُعلّق على طلب كوشنر الاجتماع مع مجلس الأمن بشأن (صفقة القرن)
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي: إنه لا يمكن الآن خداع أي أحد عبر مصطلحات قد تُرمى هنا أو هناك من قبل مستشار البيت الأبيض، جيرد كوشنر، وغيره.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن كل دول العالم، تمكنت من قراءة الصفقة، وما جاء فيها، مؤكداً أن القيادة ليست قلقة حيال هذه مخاوف من التلاعب بالألفاظ خلال طرح (صفقة القرن) في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، طالب بعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، قيام كوشنر بطرح الصفقة خلال جلسة مغلقة الخميس المقبل، عملية استباقية لمحاولة تخفيف حجم التأثير، الذي سيتولد من خلال زيارة الرئيس إلى مجلس الأمن وخطابه هناك، ويعبر عن قلق بالغ وتخوف من الإدارة الأمريكية على حجم التأثير الكبير للسياسة الفلسطينية.

وأكد المالكي، أن الرئيس محمود عباس، سيخاطب أعضاء مجلس الأمن والعالم أجمع في 11 من الشهر الجاري بخصوص الرؤية الفلسطينية التي اعتمدت عربياً وإسلامياً في مواجهة المؤامرة
 الأمريكية الإسرائيلية المسماة (صفقة القرن).

وأوضح أنه وبناءً على نتائج جلسة الأمن ومخرجاتها سيتم تحديد الخطوات اللاحقة التي بدأتها القيادة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي ضمن استراتيجية واضحة ومتصاعدة، وضعتها القيادة للتحرك الفلسطيني بمواجهة مؤامرة (صفقة القرن).

وأضاف المالكي: أن التحرك الفلسطيني، سيتواصل لتمكين الموقف الفلسطيني، وصولاً للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند "متحدون من أجل السلام" من أجل طرح مشروع قرار لتعزيز وتثبيت الموقف الفلسطيني.

وأوضح أن ملامح أي مشروع قرار، سيقدم إلى الجمعية العامة تحت بند "متحدون من أجل السلام" يجب أن يتضمن التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته، وإنهاء الاحتلال وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كخيار استراتيجي للشعوب، وأن أية مبادرة تنتقص من حق شعبنا، ولا تعتمد على الشرعيات الفلسطينية مرفوضة، وأن رؤية الرئيس هي الرؤية التي يجب دعمها.

وتابع وزير الخارجية وشؤون المغتربين: أنه يجري العمل على عقد اجتماعات منها لحركة عدم الانحياز، وأيضاً الحديث أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية وأيضاً حديث أمام البرلمان الأوروبي إلى جانب زيارات لعدد من الدول المؤثرة لحشد مزيد من الدعم الدولي لمواجهة مخاطر (صفقة القرن).

وبشأن مشاركة فلسطين في قمة الاتحاد الإفريقي، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين: إن رئيس الوزراء د. محمد اشتية سيلقي كلمة دولة فلسطين، وسيطلب التأييد من القمة الإفريقية للموقف الفلسطيني.

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