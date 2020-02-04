تيسير خالد يدعو قوى الحرية والتغيير بالسودان لمحاسبة الفريق البرهان





وأكد خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن اللقاء يشكل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني، وإساءة لا حدود لها لتاريخ الشعب السوداني الشقيق، وتنكراً لدماء شهدائه الذين ضحوا بأرواحهم فداء لفلسطين، وعبروا بذلك عن عمق التزامهم بقضايا امتهم، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني العادل ضد العدو الإسرائيلي، الذي يحتل أرضه، ويدنس جنوده ومستوطنوه مقدسات العرب والمسلمين في مدينة القدس المحتلة.





ودعا قوى الحرية والتغيير السودانية إلى مساءلة ومحاسبة البرهان على هذا السلوك المشين والرخيص، والذي جاء مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخراً، والذي أكد على دعم موقف الإجماع الوطني الفلسطيني في مواجهة ما يسمى (صفقة القرن الصهيو- أميركية).



وعبر خالد عن سخط جميع أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وأحزابه وقواه السياسية والمجتمعية، على دور السمسرة الرخيص، الذي تقوم به بعض الشخصيات في بعض الدول العربية وخاصة الخليجية؛ لضرب التضامن العربي، وسعيهم لتطبيع العلاقات بين السودان، وغيره من الأقطار العربية، والكيان الصهيوني الغاصب والمحتل، وذكرهم بالتاريخ المجيد لقادتها الأوائل المؤسسين، وفي مقدمتهم الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب وعنوان عروبتهم ومواقفهم القومية المشرفة، والذين كانت فلسطين ونضال وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مركز اهتمامهم، ودعا المسؤولين في هذه الدول إلى التوقف عن هذا الدور، الذي يقدم خدمات مجانية لعدو الشعب الفلسطيني، وعدو شعوب الأمة العربية.



ودعا خالد، الأحزاب والقوى والهيئات والمؤسسات الوطنية والديمقراطية والقومية والإسلامية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في جميع الأقطار العربية إلى تحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها الوطني والقومي والإنساني في التصدي ليس فقط للقاءات الرسمية، التي تدور من وراء ظهر شعوب أمتنا العربية، مع العدو "الصهيوني" الغاصب والمحتل بل ولأعمال السمسرة، التي تجري لتسويق (جريمة القرن) الإسرائيلية- الأميركية، بتنازلات مجانية على حساب المصالح والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرر فلسطين، لقاء عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.