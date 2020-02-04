المصري: جدولة قروض الموظفين إجراءات بنكية وسنُخاطب سلطة النقد بها

قال عضو نقابة الموظفين العموميين بالمحافظات الجنوبية، نضال المصري: إن جدول قروض الموظفين من قبل البنوك في قطاع غزة، إجراءات بنكية.





وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن النقابة لم تبلغ من أي جهة كانت، بأن هذه الإجراءات ملزمة للموظفين، مستدركاً: "لكن إذا أقرتها البنوك بشكل إجباري على الموظفين، فإننا سنخاطب سلطة النقد الفلسطينية بهذا الشأن".





وتابع المصري: "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن أزمة الرواتب وتأخر سداد أقساط القروض من قبل الموظفين، وعليها تحمل المسؤولية كاملةً بهذا الملف، ولا يمكن أن يتحمل الموظف العبء".









خاص دنيا الوطن - أحمد جلال