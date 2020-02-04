هنية يبحث مع رئيس الوزراء المغربي مخاطر (صفقة القرن) وتأثيراتها على القضية الفلسطينية





ووفق موقع حركة (حماس) الرسمي، فإن هنية بحث مخاطر (صفقة القرن) وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، وتجاوزها لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وتأثيراتها على القضية.



وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى الجهود المبذولة لتوحيد الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة، وأهمية الدعم العربي، وإسناد الفلسطينيين.





وكان هنية أجرى مكالمات هاتفية، أمس، مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني.