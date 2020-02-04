شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة
اقتحام سجون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن عدداً من الأسرى في سجن (عوفر) أصيب خلال عملية القمع، التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، يوم أمس، في قسم 12، وجرى تحويل أربعة منهم إلى التحقيق.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن عملية القمع، نُفذت بعد أن ادعت إدارة السجن، أن الأسير ربيع عصفور (31 عاماً) من بلدة سنجل برام الله، واجه سّجاناً وأصابه بجروح، ولم تتضح بعد معرفة طبيعة الإصابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى أنه جرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق، وهم: ربيع عصفور، ومحمد سلامة دار سليمان، وفؤاد دار خليل، وعمر الخصيب.

وتابع، أن إدارة السجن، نقلت 38 أسيراً إلى سجون (النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا)، ووزعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علماً أن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة 70 أسيراً، وهم من ضمن أكثر من 1000 أسير يقبعون في سجن (عوفر)، بينهم أطفال.

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