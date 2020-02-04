الزراعة بغزة: لم نُبلّغ رسمياً بقرار منع دخول بعض المواد من إسرائيل

علّقت وزارة الزراعة في قطاع غزة، على قرار الحكومة الفلسطينية منع دخول الخضروات والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.



وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني، لـ "دنيا الوطن": إن الوزارة لم تُبلغ رسمياً بقرار منع دخول هذه البضائع إلى الأراضي الفلسطينية".



وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن الحكومة، قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية.



وأوضح العطاري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الاثنين، أن قرار الحكومة، جاء رداً على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.



وشدد على أن هذا القرار، سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية.



خاص دنيا الوطن