لجان المقاومة: لقاء نتنياهو والبرهان خيانة عظمى وطعنة غادرة بظهر شعبنا





ودانت لجان المقاومة، اللقاء الذي عقد بين الجانبين، مؤكدة أن هذا اللقاء هو خيانة عظمى وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا، ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، عبر تاريخ صراعنا مع هذا "العدو المجرم"، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.





واعتبرت لجان المقاومة، أن لقاء برهان مع "الإرهابي نتنياهو" هو تساوق واضح مع (صفقة القرن) الخبيثة، داعية الشعب السوداني الشقيق بكافة مكوناته الحزبية والمدنية إلى إدانة هذا اللقاء الخياني، والتعبير الواضح والجلي عن رفضه لهذا اللقاء، وإفشال أي محاولة للتطبيع مع "العدو الصهيوني".





واختتمت لجان المقاومة حديثها، بدعوة كافة أبناء وشعوب الأمة وأحرارها؛ للوقوف بوجه التطبيع والمطبعين، والوقوف سنداً ودرعاً بجانب شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء: إن اللقاء الذي عقده رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خيانة عظمى وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا، وتساوق واضح مع (صفقة القرن) الخبيثة.