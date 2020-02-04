بينت يتوجه للولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر لضم الأغوار





وسيبحث بينت خلال هذه الزيارة مع وزير الدفاع الأمريكي مايك اسبر، ملف إيران النووي، وتموضعها في سوريا، بالإضافة إلى شؤون إقليمية أخرى.



ومن المتوقع، أن تتطرق المباحثات أيضاً إلى موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية، وعلى غور الأردن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد تعهد وزير الجيش الإسرائيلي، لرؤساء المستوطنين خلال لقاء عقده معهم مساء أمس، أنه سيسعى إلى الحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية؛ للقيام بهذه الخطوة، مؤكداً ضرورة القيام بها الآن، وإلا فسيتم تأجيلها لسنوات طويلة، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى الولايات المتحدة الليلة الماضية في زيارة عمل، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه الحالي.