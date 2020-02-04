عربي

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، بإقامة جسر جوي عاجل، لنقل مواطني بلاده، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، على خلفية انتشار فيروس (كورونا).

وشدد البرهان، على ضرورة أن "تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والخارجية، وسلطات الطيران المدني"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني، وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات اللازمة، لاستقبال العائدين بصورة لائقة، معرباً عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة، بما يؤمن البلاد والعباد.

وكانت عدة دول، قد أوقفت رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس (كورونا) الجديد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من 400 شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة

أسري فلسطين: 22 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

أسري فلسطين: 22 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

&#34;الديمقراطية&#34;: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية &#34;تُوصل بالسلامة&#34;

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

منوعات

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

عربي

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا