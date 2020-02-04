الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، واعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، عدداً من المواطنين، عرف منهم تسعة معتقلين، بينهم أسرى محررون.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمد سلامة أبو راس، ومحمد عبد الرحمن طه عمرو، وأحمد جمال المسالمة، بعد اقتحام منازلهم في دورا جنوب الخليل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



واعتقل جنود الاحتلال، الأسير المحرر إبراهيم مصباح سليمان، ومحمد محمود عثمان سليمان من بيت عور التحتا غرب رام الله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، آدم فرارجة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعماد رضوان من مخيم عقبة جبر بأريحا، ومهند غطاشة من مخيم الفوار جنوب الخليل.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال وليد الدخيل بعد اقتحام منزله.



وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أدت لإصابة عدد من المواطنين في مخيم عقبة جبر.